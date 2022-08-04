共軍4日起針對台灣四周海空域舉行實彈射擊軍演，台海陷危機，屏東竹坑海岸旁也出現重型火砲進駐。（謝佳潾攝）

屏東竹坑是國軍長年重砲操演地點，4日一早重型火砲一一進駐，國軍車輛也頻在台26線往返。（謝佳潾攝）

屏東竹坑是國軍長年重砲操演地點，4日一早重型火砲一一進駐，國軍車輛也頻在台26線往返。（謝佳潾攝）

共軍4日起針對台灣四周海空域舉行實彈射擊軍演，台海陷危機，屏東竹坑海岸旁也出現重型火砲進駐，令人臆測，緊張氛圍隨之提升，但軍方強調，此是為下周的「天雷操演」預備，是例行訓練，與共軍軍演無關。

屏東竹坑是國軍長年重砲操演地點，4日一早重型火砲一一進駐，國軍車輛也頻在台26線往返，在此台海關係緊張之際，路過民眾看得膽戰心驚。

但軍方表示，此與共軍操演無關，是年度重砲射擊年度例行訓練，也就是9日將登場的「天雷操演」，請民眾不要擔心。