美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，共軍今起展開環台軍演，新北市長侯友宜發文宣誓捍衛國家安全，民進黨新北市長參選人林佳龍也給予肯定。他認為，台灣確實應不分朝野團結一致，並批評陸方企圖升高衝突，不只是針對台灣人，也是向世界傳達訴諸武力解決衝突的態度。

侯友宜昨發文感謝裴洛西來訪，並強調：「中華民國是主權獨立的國家，我們愛好且努力維護和平。」他說，為國家人民好好做事是他的初心，捍衛中華民國是他誓死不變的決心，而保護人民是他永遠的職責，台海安全絕不容挑釁。

林佳龍今至永和保福宮參拜，受訪時給予侯友宜肯定、表示「很好」，他說台灣國家安全，確實要團結支持政府，現在中共在美國眾議院議長裴洛西訪台之後，就展開軍事演習，但國家也做好各種應變計畫，應不分朝野團結一致，最重要地還是要了解中共軍事演習，是企圖挑戰台灣作為國際的一分子。

林佳龍說，台灣是一個自由民主的社會，跟任何國家民選官員都有權利來往，但陸方把這件事升高到軍事演習，企圖升高衝突，這不只是針對台灣人，也是向世界傳達一個訴諸武力解決衝突的態度，所以台灣人要團結，並有自我防衛的決心跟能力，也要跟愛好和平的國家密切合作。

另外，林佳龍也感謝這次事件中，能看見不只是美、日、歐盟的國會議員發聲，甚至G7外長也認為民選國會議員在國際旅行，是國際的慣例，沒有理由限制，中共卻單方面限制民選國會議員的行動，「這是在挑戰全世界公認的慣例跟行為準則」。

林佳龍表示，台灣不是中共控制的地區，中國大陸也不是台灣的宗主國，台灣要正常地發展國際關係，包括台美關係跟兩岸關係，中共凡事訴諸武力威脅以解決分歧，最後只會製造更大衝突。

林佳龍強調，台灣現在讓全世界都站在一起，反而是中共的文攻武嚇挑戰了文明社會互動的模式；他期許，台灣人自己要有信心團結，同時要跟世界愛好民主自由的國家一起阻止中共各式的文攻武嚇。