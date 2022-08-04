被譽為「台灣第一名媛」的微風董娘孫芸芸，因兼具美貌與時尚品味，加上她即使已44歲、生過2名孩子，仍保持如少女般的超高顏值與火辣身材，完全是自家品牌的活招牌。而日前飛往澳洲透視兒女的她，近日又飛往義大利的卡普里島（Capri）度假，在社群媒體上曬出一系列絕佳風景照與火辣比基尼照，令網友看得臉紅心跳。

孫芸芸近日飛往義大利參加品牌活動，結束後她也不忘前往當地知名度假勝地卡普里島好好放鬆，在她公開的照片中，除了PO出蔚藍的海岸及絕美的風景照外，她也穿上性感的中空高衩比基尼，大秀凹凸有致的身材曲線，以及白皙又修長的性感長腿；接著她還陸續曬出躺在遊艇甲板上曬日光浴的性感照，美腿與翹臀曲線因此一覽無遺。

昨（3）日孫芸芸還加碼曬出下海玩水的辣照，其中一張背影照更因長髮遮住比基尼，而看起來激似全裸，令網友們忍不住暴動「太美了」、「這身材真的不科學」、「哪來的20歲女生」、「女神中的女王」、「應該要再創立一個泳衣品牌的」、「逆天身材」、「媽媽妳要美成這樣嗎」、「美人魚」，吸引大批網友留言。

事實上，孫芸芸除了魔鬼身材值得注意外，她的好人緣也備受矚目，日前她參加品牌活動時，曾在限時動態上PO出她與多位女明星的親密合照，其中包含近期演出《艾蜜莉在巴黎》而爆紅的知名女星艾希莉朴（Ashley Park），對方還向大家介紹自己身上的品牌都來自孫芸芸，令網友們都大吃一驚。