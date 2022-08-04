市場推案熱烈，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022年7月分數為51.8分，分數寫下今年新高，對應燈號仍維持綠燈，且已經「連12綠」，而分數已非常靠近「熱絡注意」的黃紅燈。住展雜誌研發長何世昌表示，7月推案潮大到超乎想像，以及市況微幅回溫，是風向球驟升的主因；雖然7月分數急升，但8月因兩岸對峙情勢升溫，是否會為市場投下變數？或許不容樂觀。

住展研發長何世昌指出，7月新建案市況回溫，主因與開賣的新案數量多、遞延性買盤緩步出籠等因素有關。但市況並非全面回溫，例如台北市、基隆市相對低迷，宜蘭縣除了宜蘭市擁有高鐵設站題材，買氣較暢旺之外，其餘多數行政區市況並不突出。

何世昌認為，7月住展風向球意外回升至50分以上，並且逼近黃紅燈，使得近一年趨勢線下彎的警報暫時解除。不過，分數回升的關鍵因素之一為供給量激增，這也意味著下半年推案潮已拉開序幕，接下來要注意的是買氣能否跟上，假如供給爆巨量但銷售率下滑，房市前景恐怕不妙。

因本土疫情暫時降溫，房市329檔、520檔積壓的延推案陸續開賣，使得7月預售屋推案量飆破1,400億元，創下今年以來單月預售推案最大量，單項分數一口氣暴增至10.9分。即使新開賣的建案數量眾多，但7月線上待售的住宅建案數仍不多，已連續四個月低於1千個以下，單項分數與6月持平。至於7月北台灣新建案平均議價率，從6月的11.19％降至10.76％，唯單項分數亦維持不變；北台灣各縣市中，基隆7月議價空間最大，平均議價率約15.86％，宜蘭縣僅約6.88％為最低。

代表市況的成交與來客組數部份，7月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為28.3組/週，比6月(25.5組/週)成長2.8組/週。另，7月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.6組/週，較6月(2.0組/週)增加0.6組/週。