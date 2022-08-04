受疫情影響，全球晶片供應短缺已持續近兩年，而這情況也困擾著汽車行業，美國媒體路透分析指出，最近供應鏈危機中，很大部分原因是汽車廠商對晶片業供應的運作缺乏了解，而且不願意分擔成本和風險。台積電執行長魏哲家透露，過去從來沒有汽車業高層和他連繫，直到晶片短缺問題嚴重，甚至有高層向台積電急討25片晶圓，讓魏哲家相當傻眼，因為「台積電接單2.5萬片起跳」。

報導引述魏哲家說法，魏哲家提到，晶片短缺問題變嚴重後，「汽車業高層打電話給他，表現得像他最好的朋友。」甚至有汽車製造商高層打來說急需25片晶圓，但台積電接單往往是2.5萬片起跳，「難怪對方（那位高層）得不到支援」。

晶片短缺問題在這2年持續困擾著汽車行業，格羅方德執行長Thomas Caulfield指出，汽車行業開始意識到，不能把數十億美元建造晶片工廠的風險，完全留給晶片公司，「除非客戶提供承諾，並願意拿下這些產能所有權。」

報導提到，汽車巨頭包括通用、福斯、福特等，這些公司新成立的團隊正直接和晶片製造商進行談判；通用和Stellantis甚至表示，未來將和晶片設計商合作設計零組件。