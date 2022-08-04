近日頻傳台人遭高薪工作吸引而被騙到柬埔寨、緬甸等地，慘遭囚禁、虐待甚至人口買賣，恐怖手法與經歷駭人聽聞，而這類事件勾起藝人許志豪的昔日惡夢，痛曝自己剛入社會時，也幾度差點落入求職陷阱，其中一次，還以為自己應徵上深圳某高薪工作，一查才知是場大騙局，讓他不禁痛罵：「可惡的詐騙集團，良心過意得去嗎？」。

許志豪看到最近新聞在報導柬埔寨詐騙案，受害者越來越多，情節相當駭人聽聞，讓他不禁想起剛入社會時，也有幾次差點落入求職陷阱的經驗，某次到科技公司面試，到了現場看見面試者大排長龍，許志豪心想等等一定要好好表現，否則自己很難從茫茫人海中脫穎而出，不料進去沒3分鐘考官就跟他說錄取這份月薪4萬的好工作，他原本超級開心，沒想到接著就被長官召見，表示很看好他，所以希望他認購2張公司的股票，要價30萬。

「當時我身上連10000元都沒有，我去哪裡找30萬買股票？不買又怕飯碗丟了」，之後幾天，許志豪發現當初來面試的人幾乎都上了，人人都是行政助理職，也在被召見後都心事重重，他因此心生古怪，隔天就沒再去上班了，不久後該公司被踢爆詐騙，老闆捲款遣逃，股票從頭到尾都沒上市。

另一回是許志豪看見報上刊登「黨營事業」徵求行政人員，地點在基隆，心想敢寫「黨營」應該沒問題了，結果去面試那天，現場氛圍比較像同樂會，後來總經理慷慨激昂致詞，才知道所謂黨營事業是搞直銷，「要我們去賣『靈骨塔』、『生前契約』，這根本不是什麼黨營事業」。

最恐怖的一次，是許志豪應徵了上大陸深圳某個新落成超豪華國際酒店，職務是櫃檯人員，待遇是2萬人民幣(約台幣8.8萬)，還包機票與食宿，條件非常好，當時許志豪覺得可以出去見世面還能賺得比在台灣多，根本夢想成真，沒想到對方要求他先匯保證金跟作業費，要價10萬，許志豪才覺得有異，請人一查，才知該公司的網頁資料都是移花接木，這家飯店甚至根本不存在，如今回想，許志豪大嘆他經歷的這些求職騙局，都是許多年以前的事了，沒想到如今這種求職陷阱還是隨處可見，「誠心提醒所有求職者務必提高警覺，確認再三，也懇請相關單位，能早日救出還困在異鄉的國人，讓他們安全回到家人身邊」。