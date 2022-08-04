根據外媒引述知情人士說法，沃爾瑪正在裁減數百人，作為重整計劃的一部分。這家零售巨擘上周才剛發布獲利衰退的警告，表示通膨已打擊消費者的可支配開銷。

消息人士稱，沃爾瑪開始通知阿肯色州本頓維爾（Bentonville）總部和其他企業辦公室員工，影響部門包括商品銷售、全球科技、房地產團隊，大約裁撤200個職位。

沃爾瑪發言人證實該公司正在進行重整以及削減人力，但強調會投資於其他領域以及增加新的職缺。