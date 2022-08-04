浪漫七夕的到來，許多情侶喜歡選擇巧克力表達情意，然而巧克力成分中的高脂肪、高糖份和高熱量卻可能造成健康的負擔。面對種類繁多的巧克力應該如何選擇呢？在成分的標示中，選擇可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，加上少量吃、分享吃的食用方式，在享受情人節的氣氛中，同時也能兼顧健康。

國健署指出，巧克力因所含可可粉、可可脂的比例不同，或添加糖、核果、水果、 牛奶的變化，會有熱量或營養成分上的差異，市面上常見的巧克力，只要 吃大約4顆荔枝大小的圓球巧克力或一條巧克力bar（重量約50公克）就等同吃一碗白飯的熱量，而可可純度很高的黑巧克力，因脂肪含量常超過50％，吃多一樣造成熱量負擔。

國健署提供巧克力聰明選3要訣：

一、 看品名：看是否有「巧克力」字樣。植物油含量過高或可可含量過低都不能標示為 「巧克力」。巧克力中的可可粉含豐富的礦物質、多酚類成分，有抗氧化、降低高血壓等作用，故建議選擇純度較高的黑巧克力。

二、 看成分：標示越前面的成分代表含量越多，建議選擇可可膏、可可 脂、可可粉為主要排序的巧克力。

三、看營養標示：選擇糖量較低的巧克力，不建議選擇白巧克力或牛奶巧克力，因為含糖量高、可可含量較少；如果內餡含糖漿或外表包 覆糖霜，則糖份更高，吃多容易造成齲齒、血糖升高和熱量高的問題。