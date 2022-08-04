台灣螺絲公會理事長蔡圖晉期勉螺絲業者，要加強節能減排工作，並導入智慧製造，朝高附加價值發展。中鋼董事長翁朝棟則強調，將攜手下游業者共同努力，來達到淨零排放的目標。

螺絲公會3日召開理監事聯席會議，除邀請金屬中心做專題演講外，並舉行一項座談會，邀請翁朝棟、中鋼業務副總經理劉敏雄及金屬中心董事長林仁益等人參加。

金屬中心的專題演講，是以「扣件產業推動淨零減碳與節電技術分」為主題，主要說明淨零排放政策與勢、扣件產業節電與減碳技術，以及籌組淨零小組與推動碳盤查等三大內容。

蔡圖晉指出，碳中和是未來趨勢，螺絲業要加強節能排工作，並導入智慧製造，朝高附加價值方向前進，同時，也希望中鋼與金屬中心在此方面能夠多給予協助，並向經濟部申請資源支援，讓螺絲業有更好的發展。

翁朝棟則表示，依目前市況來看，第二季與第三季大家都比較辛苦，但伴隨中國大陸、歐洲市場庫存加速去化，樂觀期待鋼市第四季可望好轉。且他說，為配合政府政策，中鋼有產業服務團，將盡全力協助業者推動節能減排，且進行AI製造，一同朝淨零排放目標努力。

另外，螺絲公會也通過新任總幹事人事案，由黃世宗出任。他剛自工業局臨海服務中心主任退休，也曾在仁大服務中心等單位服務過，對於產業界相當熟稔，預期對螺絲公會會務推動，將有加分的效果。