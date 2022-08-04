七大工業國集團（G7）國家的外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表4日發布聯合聲明指出，中國近日宣布的實彈演習與經濟脅迫等威脅行徑，恐導致不必要的情勢升高。各國重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與其他區域的和平穩定。該聲明並呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧。外交部誠摯感謝G7國家及歐盟採取一致的行動，堅定支持台海和平穩定。

外交部強調，台灣願與世界交往，其他國家不應干涉台灣與世界各國的友好互動。中國近日蓄意升高對台灣的多項軍事威脅行動，明顯挑戰國際秩序，意圖改變台海兩岸現狀，威脅區域和平及穩定，更嚴重影響國際航運及經貿往來。

外交部指出，台灣為印太地區負責任的利害關係者，一向致力維持台海和平現狀。面對持續升高的軍事威脅，我國政府除將堅定捍衛國家主權與安全，並籲請國際社會持續聲援民主台灣，也將持續與理念相近國家合作，共同捍衛自由民主價值及維護國際秩序。