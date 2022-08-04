因應數位化時代企業徵才、國際移動需求擴大，對學位證書的確認需求增加，教育部今(4)日表示，截至111年，已有超過60所公私立大專院校加入「大專院校數位證書試辦計畫」，預估未來每年將會有超過15萬名學生可取得數位學位證書，占全國年度畢業生總數55％。

教育部指出，自109學年度啟動大專院校數位證書試辦計畫，委由成功大學資訊工程學系副教授莊坤達、數學系副教授舒宇宸帶領團隊開發建置，並訂定數位證書標準規範，以全力推動數位學位證書發行。而截至目前，已發放近4萬張數位學位證書。

教育部說明，大專院校數位證書計畫由「發證」及「驗證」兩大系統所構成，並委由成功大學與種子學校執行團隊共同支援參與這項計畫合作的大專院校，協助建立各校發證流程、串接畢業生資料，使各學校快速發展符合規範的數位學位證書發證系統。

教育部羅列本期新加入計畫的40所大專院校，其中包含：中興大學、中央大學、中正大學、高雄師範大學、台北商業大學、元智大學等公私立大專校院。

教育部強調，將會持續邀請全國各公私立大專院校加入，以擴大數位學位證書普及率，期使未來全國皆能透過本系統，於學界、企業界快速驗證各式學位證書。