裴洛西訪台引發國際關注，台中市警察局長蔡蒼柏昨在議會「自求多福」說，當場引譁然。立法院副院長蔡其昌4日受訪時指出，這是嚴重失言，市長盧秀燕同意允許這麼說嗎？否則局長應道歉或市長出面說清楚。警察局表示，針對此議題，昨都充分回應，尊重議會所有議員的質詢權。

蔡其昌表示，市長盧秀燕雖然現在不方便，身體不舒服休養中，市政不能因此有任何不同，應該好好和警察局長蔡蒼柏溝通，一再失言，放任台中治安持續敗壞，講「百姓自求多福」的話，是嚴重失言。

蔡其昌提到，盧秀燕身為市長，治理城市應有態度和講法，警察局長蔡蒼柏接二連三失言和荒謬行徑，是市長同意容許這樣做嗎？市長應有態度和表示，出來要求警局長出面道歉，或表明這是市長指示，市長要說明，讓大家了解，城市治安不好，為何硬扯到美國議長到台灣的事。

蔡其昌說，國民黨的議員也將此事連結，國民黨到底是歡迎美國眾議院議長到台灣，還是反對，不要讓大家困惑，盧秀燕和國民黨議員都是國民黨，國民黨在中央表示歡迎，地方有人反對，對台美關係是嚴重事，國民黨的態度，贊成或反對，國民黨或盧秀燕或國民黨的議員，都應清楚表達。

台中市警察局表示，此議題是議會的質詢議題，警察局尊重議會所有議員的質詢權，針對此議題，昨日都已充分回應，台中市警方的治安相關數據，六都名列前茅，也持續努力維護城市治安。