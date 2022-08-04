新北市李姓男子和妻子陳女，經常在家中吸食安非他命，導致同房不到5歲的稚子長期因吸入毒氣，警方接獲通報，採集男童頭髮驗出有安毒反應，醫院並診斷出男童疑因長期吸人二手安毒毒氣，致發展遲緩。台北地檢署4日依妨害幼童發育罪起訴李、陳2人。

有毒品前科的李男，和陳姓妻子育有2子，去年8月間，李男夫婦在新北市新店區住處吸食安非他命，李母決定大義滅親，打電話報警，警方到場，發現房內滿是安毒臭味，並當場發現2人不到5歲的兒子也在房內。

新北市社會局接獲通報，將男童另行安置並安排就醫，警方並採集男童頭髮，驗出含有二級安非他命毒品成分，醫院並診斷出男童還疑因長期吸到父母的二手安毒，導致發展遲緩。

檢方調查時，李男坦承夫妻倆都會在兒子面前吸毒，李妻陳女則辯稱懷孕產檢時，沒被告知吸毒會影響孩子發育。

檢方認定李男夫婦涉嫌《刑法》妨害幼童發展罪，並請法官依《兒少法》加重其刑二分之一。

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