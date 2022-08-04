共軍今(4日)中午起，將在台灣周邊空海域實施實彈操演，國防部因應區域情勢，清晨緊急下令國軍三軍地區輪值的戰備部隊「提升戰備人數」，將原本在營戰備輪值的人數，由一般戰備時期的1/9，提升為1/6。並將連級的「戰鬥隊」，立即提升為營級的「特遣隊」實施警戒，但目前整體戰備狀況並未提升，仍屬「經常戰備時期」。

國防部參謀本部上午下令，今（4）上午8時起，各作戰區輪值戰備部隊，將原來1/9戰備兵力，一率提升為1/6戰備兵力，同時將屬於連級的「戰鬥隊」，提升為營級的「特遣隊」，但截至中午為止，戰備狀況仍未提升，保持「經常戰備時期」。

國防部上午強調，中共於臺灣周邊海空域舉行實彈演習，意圖改變現狀、破壞區域和平穩定之不理性行為，國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓之場區正常運作，嚴密監控臺海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。

國防部強調，將秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，三軍協力並運用全民總力，共同維護國家安全及主權領土完整。