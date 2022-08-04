高公局旗下最夯的清水服務區4日展開招商，清水服務區已經蟬聯高速公路局營收冠軍逾十年，2021年以5.43億元營收再度領先其他地區，不少服務區及商場業者均摩拳擦掌，鎖定金雞母，希望可以拿下12年的營運權。

清水服務區招商期限是8月4日到10月27日，力拚年底前與廠商簽約。據了解，除了現在經營中的新東陽外，南仁湖、統一超、全家等服務區業者都表達高度興趣，更有其他商場經營業者希望尋求入主國道服務區的機會。

清水服務區的高營收表現，被視為是國道服務區的兵家必爭之地，過去招商時更是曾寫下最高12家廠商投標的歷史紀錄。高公局分析，清水服務區具有位居國道重要位置及服務大廳寬廣的優勢，再加上近期持續提供創新服務都是連年創造營收佳績的原因，如2021年斥推出5G.AR與鯊共舞的創新體驗，也是深受用路人喜愛。

此次招商採取ROT（Rehabilitate-Operate-Transfer）方式，得標業者將有「9＋3年」經營年限，會在第八年進行評比，若是前七年表現良好，將可以再獲得三年營運權。