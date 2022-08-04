炎炎夏日，冰品是民眾的最佳消暑聖品，但台灣消費者保護協會在台南、高雄、屏東等處抽驗50間知名冰店衛生品管，竟發現有10間冰店衛生不合格，且台南某水果冰店的清冰腸桿菌更是超標3800倍，消保會呼籲業者注重冰塊的衛生，各縣市衛生局也應提升抽檢冰品、配料的頻率。

消保會今年7月針對高雄、台南、屏東等知名冰店執行冰品衛生抽驗，調查過程採用模仿一般消費者購買模式，並未告知店家購買者身分，此次以檢驗清冰為主，冰品購買當天就直送SGS實驗室檢驗，採買檢驗冰品共計屏東10件、台南15件、高雄25件，檢驗結果屏東全數合格，台南、高雄各有5件不合格。

其中台南一間水果行的牛奶清冰冰塊源頭疑似遭受汙染，驗出腸桿菌超標3800倍，該業者指稱冰塊是由其他廠商購買，消保會執行長徐邦瀚表示，消保會每年調查冰品、飲料的衛生品管，都有發現不合格的冰飲，但很少店家有效改善，難怪大家都笑台灣人的「鐵胃」。

高雄市醫師公會常務理事蔡昌學表示，近期天氣相當炎熱，許多民眾會選擇買冰品來消暑，時常看見冰店大排長龍，但他們卻發現有多間冰店清冰的腸桿菌超標，民眾若食用可能會出現腹泄、腸胃炎等症狀，嚴重者可能脫水甚至腎臟發炎。

感染科醫師林庭逸指出，今年SGS檢測法規更改，過去冰品是檢測大腸桿菌，現在擴及腸桿菌科，包含的菌種更多，一旦檢驗超標，就表示製造過程或原料等環節出狀況。而律師黃柔雯表示，冰品腸桿菌檢驗若超標，業者限期未改善，主管機關可依食安法處3萬到300萬元罰鍰。

消保會呼籲，業者應該注重冰塊源頭的衛生，慎選給消費者食用的冰塊，消費者購買冰品前也需留意店家衛生狀況，不要選擇放置過久的配料，各縣市衛生局更應加強抽驗店家冰品與配料的程序及頻率，以維護消費者健康。