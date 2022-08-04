林耕仁質疑，將軍村修復經費來自東區圖書館和文化部，卻沒有應有的藏書，文化保留也做的不倫不累，市府說的「忠實呈現」很難讓人認同。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁4日到竹蓮寺參加竹塹成年禮，針對將軍村修復工程，林耕仁再度質疑，修復經費來自東區圖書館和文化部，卻沒有應有的藏書，文化保留也做的不倫不累，市府說的「忠實呈現」很難讓人認同。

今是農曆七月初七，林耕仁受邀出席「竹塹七夕成年禮-歡喜做十六」，竹蓮寺主委許修睿主持活動，副議長余邦彥、黃文政、吳青山、蕭志潔、陳治雄、林慈愛、顏政德、鍾淑英、段孝芳議員、市議員參選人徐美惠、陳清智、張文興等也參與活動。

昨市議會考察將軍村圖書資訊園區修復工程，林耕仁指出，議會現地考察時，有發言的議員同事都對這個工程表達高度的質疑，市府所說的「忠實呈現」眷村，實在很難讓人認同，如果是忠實呈現高到離譜的造價，就還滿貼切的。

他也質疑，將軍村用新竹市東區圖書館及文化部的歷史文物修繕的兩筆錢來建造，結果兩億多的經費，沒有圖書館應該有的藏書，說要做好的眷村文化保留，也搞的不倫不類。

農暦七月七日是七娘媽誕辰日，也是七夕情人節，林耕仁說，七夕是幸福的日子，他向還沒結婚的朋友說，要「珍惜眼前人」不要錯過良緣，盼促成更多幸福姻緣，少子化的問題才有機會逆轉，也祝福大家七夕情人節快樂。