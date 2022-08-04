因《與神同行》走紅的金香起先前和崔丹尼爾合作韓國首部美髮職人劇《飛起來吧，蝴蝶》，劇中金香起飾演的女主角「高興」，15歲就輟學離鄉背井到美髮院當助理，因為陰沉的個性，被很多美髮院解雇，她還留著遮住眼睛的長瀏海，讓人誤以為她是走暗黑系，笑起來有點像《櫻桃小丸子》裡的野口，講話小聲又不清楚，和家人也疏遠，連媽媽都不知道她不喜歡吃小黃瓜，看演唱會也能看到痛哭流涕，雖怪卻引來觀眾共鳴。

劇中說到美髮院的人都會有點「自卑情結」，對最親近的人什麼都說不出口，反而在美髮院淘淘不絕，也將美髮院容易遇到的各式狀況鉅細靡遺展現，像是美髮師的職業病、美髮院鏡子的秘密、剪刀掉地上的魔咒；而每個人一定會有過的情形，就是剪完頭髮後，出了美髮院，一定會到處找鏡子再次確認髮型，值得一提的是，編劇透過美髮院的故事，告訴觀眾不要從外表去評價一個人，從自己內心剖析，因為眼睛看到的不一定是事實。

而崔丹尼爾在劇中飾演冷酷、對任何人都不在意的「光洙」，不僅是高興的美髮老師，更是她的心靈導師，在高興對自己充滿懷疑時，他當頭棒喝：「如果別人叫妳放棄，妳就放棄的話，妳已經沒有希望了。」此外，呆萌高興與花花公子武烈（朴柾佑 飾）兩人的感情線，讓觀眾也非常期待。

《飛起來吧，蝴蝶》想告訴觀眾，人生必須走到終點才知道結果，這就是人生陷阱，也許以後會對現在的努力感到後悔，但也有可能後悔當時為什麼不努力一些。《飛起來吧，蝴蝶》已於2022年7月15日起，於中華電信MOD戲劇199專區上架、Hami Vedio：影劇館>新上架，全球首播。並於8月13日起在龍華偶像台MOD353頻道，週末晚間八點半播出。