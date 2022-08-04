休假中的南韓總統尹錫悅4日下午將與來訪的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）通電話。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問南韓，南韓政府昨（3）日以總統尹錫悅休假中為由，兩度重申不會接見裴洛西，引發南韓政壇及社會一片譁然，今（4）日南韓總統辦公室改口，宣布尹錫悅將在下午與裴洛西通電話。此外，據傳裴洛西今日下午也將赴南北韓邊境的板門店共同警備區（JSA），成為2019年川普造訪以來赴該地的最高階美國政治人物。

南韓總統府辦公室3日宣布，南韓總統尹錫悅因正值5天的夏日假期，因此裴洛西訪韓期間並未安排兩人會面，南韓外交部長朴振也因啟程前往柬埔寨未能接待裴洛西，引發南韓政壇、社會撻伐。

綜合韓聯社、《朝鮮日報》報導，總統辦公室今日上午宣布，尹錫悅將在下午與裴洛西通話，分析指出，政界要求尹錫悅與裴洛西會面的呼聲高漲、「批評如潮水般湧來」，尹錫悅或許因此選擇以通電話的方式代替會面。

南韓總統府官員稱，雙方都「完全理解」尹錫悅因休假中而不舉行會面的情形。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問韓國，南韓總統尹錫悅以休假中為由不會面，引發韓媒質疑。

《朝鮮日報》指出，兩人的通話預計將聚焦北韓核武威脅以及韓美關係，另外也可能討論如何解決全球半導體及電池供應短缺的問題。

尹錫悅仍不見裴洛西引發南韓朝野政壇譁然，部分人士認為，即使休假，也應該接見美國第3號人物，而且這也是2002年美國前眾議院議長哈斯特爾特（Dennis Hastert）訪韓以來，20年來首次有美國議長來訪。

南韓總統府官員還解釋稱，與裴洛西位階相對的是南韓國會議長金振杓，甚至稱：「尹總統在假期間與（裴洛西）會面是不合適的。」

南韓共同民主黨主席朴洪根批評尹錫悅是「業餘的國家管理」。

韓聯社指出，因應時任科威特總理納塞爾（Nasser Al-Mohammed Al-Sabah）的會面要求，2008年南韓前總統李明博特地將為期7天的暑期假期縮短至5天。

裴洛西今日上午已經與金振杓會面，美聯社引述匿名南韓官員指出，裴洛西下午將前往南北韓交界的板門店共同警備區域（JSA），路透社指出，如果成行，這將是自川普2019年快閃板門店以來，親臨當地的最高階美國政治人物。