中共軍演來了，面對軍事封鎖台灣3天加上百項食品禁止進口，台南市4日緊急成立產經支持平台，降低食品業者與農民因為禁令帶來的損失，台南市長黃偉哲呼籲國防部硬起來，盡快打開通路與尋求國際聲援。

美國國會議長裴洛西訪台引發台海第4次危機，共軍4日大規模軍演圍台，加上宣布禁止台灣百項食品進口，台南市緊急成立產經支持平台，台南市農業局為窗口，協助食品業者與農民因應大陸禁令帶來的民生經濟影響。

黃偉哲坦承台灣市場是整體而非單一縣市，無法銷到大陸的產品大量回流，就會衝擊到各縣市的市場經濟。

台南市政府評估，台南市可能受衝擊的包含漁產品、茶葉、餅乾飲料與保健食品等共計79家。已掌握各企業在「存貨去化」的應變方案，並了解穩定後續產線產能。

有關農產品遭禁部分，台南市影響最大為文旦柚，約有300至400公噸，幸好主力銷售仍以台灣為主，台南市提出多項產銷調節措施，包括配合中央啟動加工收購、建置企業團購供應單位清單、擴大國外市場行銷。

黃偉哲認為自救之道還是台灣要自立自強，他舉澳洲為例，大陸曾封殺澳洲紅酒與煤礦進口，澳洲並未因此被打倒，大陸最後還是衝心開放澳洲煤炭進口。

因應大陸封殺台灣產品，黃偉哲表示應考量台灣整體市場，而非單一縣市。

黃偉哲已要求台南市各局處掌握航空、安平港及城市重要設施，關鍵產業園區、漁船往返捕撈作業等安全措施情況，另請研考會與教育局資訊中心，做好資安防駭檢視工作。他認為國防部要硬起來，趕快打開通路，尋求國際聲援。