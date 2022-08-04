在美國眾議院議長裴洛西訪台之下，3日間先後傳出在陸台籍男子楊智淵因從事台獨分裂遭刑事拘留，同時多家台企被點名制裁。中國全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，從法理依據上，大陸有完備程序足以合法啟動，認為執法空間確實或受裴洛西事件而趨嚴，但無論個人或台企案件其實並非特殊個案，只是在這時間點被放到明顯位置，也研判未來對台企區分對待將會常態化，不允許再作兩面派。

浙江省溫州市國家安全局3日表示，依法對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人、32歲台籍男子楊智淵實施刑事拘傳審查。大陸國台辦同日也表態要制裁間台獨關聯機構與捐助企業，直接點名多家台企，禁止與大陸交易合作等，都被視為裴洛西訪台反制手段。

從法律角度解讀，田飛龍說，這一系列反制措施，應是對裴洛西訪台導致一個中國原則衝擊下的針對性反應，但在大陸法律上是有充分的法理與法律依據。

從事件來看，田飛龍分析楊智淵案件後續會有更多細節揭露，但他說這不是單一事件。如果留意大陸過去一年偵辦的反間諜案，會發現呈現多案件、多地併發情形，反映出民進黨對大陸的間諜滲透與危害國安行為再擴大。

至於被點名制裁的多家台企，田飛龍說之前也有過相關案例，這次因裴洛西的關係被放到顯眼位置，認為未來針對擁護統一的台企與台獨台企的執法上一定會有區分對待且變成常態化，「不能再作兩面派」。