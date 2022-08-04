「探蘚家」角逐紅點設計「品牌暨傳達設計」獎項，於「出版和媒體印刷-圖書類」項目獲獎。(北商大提供／李侑珊台北傳真)

台北商業大學商業設計管理系林育如老師，指導學生畢業專題製作，今年以畢業專題作品「探蘚家」、「寄念品」角逐紅點設計「品牌暨傳達設計」獎項，榮獲「品牌與識別類」與「出版和媒體印刷-圖書類」兩項目獲獎。

今年邁入67年的德國紅點設計獎是當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽，與德國iF獎、美國國際設計傑出獎、日本 G-Mark獎，並列為世界4大國際設計競賽，每年全球有40幾個國家地區，8000餘件的作品投入參賽。

劉兆斌、徐于琇同學聯手創作的「探蘚家」，結合書籍裝幀與苔蘚生態瓶，要讓人們藉由文字與微觀生態瓶走入苔蘚的世界。由於目前市面上相關知識書籍較為生澀難懂，因此設計編排上以易懂的文字介紹，搭配微距攝影呈現苔蘚真實樣貌，讓讀者更容易入門。外包裝上是使用日本再生源綠能卡，100％回收再生紙張，減少設計浪費，乘載苔蘚的紙漿版則是混和再生紙漿與鐵絲，還原水泥的凹凸紋理，透過再生材質傳遞自然與文化共生。

蕭雅文、蔡圓儀和吳佳蓉同學的創作作品「寄念品」，是以東方獨有的民間藝術「紙紮」為主題，作品以立體書呈現，彙整各年代紙紮文化特色與差異、分享客製紙紮作品的真實故事，將插畫文字、立體結構、雷射雕刻融入作品本身。全書圖文呈現以雷射光火焰刻畫取代油墨印刷，目的是想呼應紙紮需經由燃燒傳達彼岸之特色。整本書細膩的表現，引領觀者思考紙紮未來發展及演變的同時，能夠翻轉大眾對於紙紮的既定印象。

林育如說，教學指導創作上給予學生獨立思考、多元嘗試、自由發揮與創造的空間，透過議題式的深入探討，以及對本土文化的人文關懷，深厚設計轉譯的內涵與底蘊，充分展現北商大商設系師生的跨界創新設計能量。

台北商業大學商業設計管理系系主任連俊名表示，今年兩組畢業生將畢業專題作品參與設計界素有奧斯卡獎稱號的「德國紅點設計獎」表現相當搶眼，一舉獲得「品牌與傳達設計大獎」，見證北商大商設系培育的學生具備國際級實力。除了在國際舞台有亮眼表現之外，連主任也說：「在國內具指標性的設計競賽『金點新秀設計獎』、『金點概念設計獎』也獲得佳績，其中『寄念品』更一舉榮獲放視大賞跨領域類銀獎，商設系優秀的教學成果與表現獲得專業肯定。」