在中共中央政治局7月28日召開會議部署下半年工作後，大陸國務院常務會、國家發改委等一周內召開五次會議，密集部署投資。大陸官媒統計，7月各省區市近4千個重大項目開工，總投資近人民幣（下同）2.4兆元，集中在基建領域。

專家預計，隨著下半年資金到位，更多項目開工，第三季基礎建設投資年增率將迎來2022年高點。

證券時報報導，大陸官方近期召開多場會議，多個部門最新發聲，均將擴大有效投資作為下半年穩經濟的重點部署對象。中共中央政治局7月28日召開會議指出，下半年要擴大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。大陸國務院常務會隨後召開會議，明確發揮有效投資對經濟恢復的關鍵性作用。

發改委接力召開兩場會議，提出搶抓第三季施工旺季的時間窗口、優先支持基礎設施重點領域項目、擴大力度做好項目前期工作等要求，並和大陸工信部、住建部等12部委印發對項目招標投標的相關意見，明確嚴管招投標主體行為，保證項目招投標有序。大陸交通運輸部同樣召開兩場會議，提出擴大交通有效投資等要求。

初步統計，7月大陸各省區市合計開工重大項目3,876個，投資總額逾2.39兆元。其中，安徽省、甘肅省、河南省三省舉行省級項目集中開工活動。其中，安徽省總投資額最高，達到6,675億元。河南省總投資額稍低，但項目數更多，達到1,033個。