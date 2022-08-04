美國眾議院議長裴洛西抵台，受到各界關注。中共解放軍從4日12時至7日12時將在台周邊進行重要軍事演訓。林園區中芸漁港為這次軍演中離最近的高雄漁港，船隻作業以近海、沿岸為主，上午漁港邊停滿不少膠筏和三腳虎，實際詢問漁民，並非因為軍演關係不出海，大多都是因為天候因素和遇上小月，對於軍演他們也表示：「不擔心」

解放軍預計4日中午至7日中午在台灣周邊海域進行實彈軍演，為避免漁民財產及生命受損，高雄海洋局已請漁業廣播電台加強廣播，同時函請各區漁會宣導周知，也派員到場宣導，提醒漁民朋友及漁船避免進入演訓水域。

而高雄林園中芸漁港和汕尾漁港是高雄市府海洋局管理第2類漁港，就地理位置來說是最靠近軍演的高雄漁港，距離約20餘海浬，不過汕尾漁港這幾年因為航道口淤積問題，漁船無法進出， 所以大部分有在作業的船都停在中芸漁港，4日上午中芸漁港邊可見「三腳虎仔」船和膠筏排排放。

現場可見幾位膠筏船長聚再一起，他們說船隻作業大多都以近海、沿岸為主，今天不出海是因為風浪太大，怕出海危險，加上遇上小月魚獲少，所以才沒有出海，對於軍演他們也表示：「不擔心！」，也有漁船已經出港捕魚，不過出港前安檢所人員一定都會告知，並提醒盡量遠離演習區域。