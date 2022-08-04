百年建築「愛國婦人會館」為配合2022 臺灣文博會和台灣設計展在高雄，於4日重啟揭牌，揭示「臺灣文博會ｘ台灣設計展在高雄」的新立牌，與「高雄港勢展覽會」的立牌產生新連結。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

百年建築「愛國婦人會館」為配合2022 臺灣文博會和台灣設計展在高雄，於4日重啟揭牌，除了揭示「臺灣文博會ｘ台灣設計展在高雄」的新立牌，眾人還一起見證重啟古蹟木門，象徵歷史的接續與新潮流的到來。會館裡以「Ms. Perfume美力年代」展覽來展現女力美學，更邀請到渡邊直美跨海參展，強調女性自信的美感與力量。

愛國婦人會館曾於1931年「高雄港勢展覽會」時作為第四會場，展出臺灣在地與日本朝鮮的土產，參與了當年傾全市之力舉辦的展覽會，以高雄的進步和繁榮與世界對話。4日以「高雄港勢展覽會」及「臺灣文博會ｘ台灣設計展在高雄」新舊牌樓裝置，揭示這座百年建築的新連結。

這次展覽「美力年代」邀請渡邊直美 x 吉田ユ與多位藝術家，在歷經歲月的百年歷史場景，以設計與藝術能量回應女性角色，讓新舊能量產生化學作用，拓展女性的美力美學。一走進會館內便聞到滿滿的香氣，玫瑰與桂花的香味撲鼻而來，讓眾人不禁大嘆「好香阿」。參展調香師古乃方以氣味呼應東方女性受教育的歷史脈絡，創作以墨水為湯底，象徵現今更加自由的當代女性。

高雄市副市長史哲表示，原愛國婦人會館1922年興建落成，距今2022年正好相隔百年。這棟百年建築曾經歷戰爭時期的軍事後援與社會服務，戰後作為育幼中心安置失所的兒童青少年，提供替代家庭功能。2004年經文化局審查通過列為市定古蹟，經歷3年修復，今日以「美力年代」展覽重啟。

參與修復工程的建築師林世超表示，原愛國婦人會館是目前台灣保存極為少數的日治時期西洋紅磚建築，整體外觀細緻且優雅，文化局的修復工程從2018年開始為期三年，在建築落成滿百年之時修復完成並重啟，是文化資產修復上難能可貴的緣分。修復的過程中也有許多珍貴的發現，例如屋頂木板上留有當時建築技師的手繪設計圖，也發現施作者使用了香杉（寮檜）作為建築木材，相較於台檜更加穩定並散發特殊香氣，相當符合女性空間的特質。

高雄市文化局長王文翠表示，由於這棟建築特殊的身世背景，特別策劃了以當代女性創作為題的「美力年代」，傳遞時代思潮的轉變。展覽邀請9組不同領域的當代藝術創作者，以跨視覺、嗅覺、聽覺及互動的手法，延伸女性議題創作。印象深刻的是「陶瓷的肖像計畫」，藝術家王怡方訪談曾在哈瑪星「柯診所」執業的在地人鍾梅樹護理師，作品以反覆燒製的陶瓷拼製成一面超過上千條「闌尾」的海蝕牆。鍾護理師當時協助出航的船員切除闌尾，使他們免於海上感染的風險，一千條闌尾，是她們診所一個月的工作量。藝術家與受訪者兩代年齡的女性交流對話，刻劃出屬於哈瑪星女性務實堅毅的樣貌。