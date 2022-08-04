高雄鳳山某超商驚傳隨機性侵，37歲李姓男子凌晨在超商內見1名女子落單，上前搭訕未果，竟當場強行推倒女子、拉扯內褲指侵得逞逃逸。3個小時後李男回到同超商行竊，遭員警識破，最後被優勢警力制伏逮捕。高雄地檢署偵結，依《妨害性自主罪》起訴。

李男7月5日凌晨2時進入鳳山區1間超商，見1名女子獨自坐在超商內用餐，上前搭訕。李男遭到拒絕後，竟當場徒手扯開女子身上的衣物，店員見狀馬上報警，李男竟趁店員打電話的空檔，直接將女子拉到旁邊推倒，以手指侵犯該名女子得逞。店員與其他客人發現時大吼制止，李男才倉皇逃離現場。

當日凌晨5時，李男又返回同超商，先在店外鬼鬼祟祟觀察有無異狀，接著入內偷竊1瓶麥香紅茶與1包口香糖，沒結帳就想跑。楊姓員警當時正在現場做筆錄，看出李男行跡詭異、正準備上前盤查時，竟遭李男出拳攻擊，楊男和李男打成一團，最後在優勢警力支援、用辣椒水制伏下，將李男帶回警局調查。

李男到案後否認性侵，移送地檢署複訊時一度承認有磨蹭被害女子臀部、用手撫摸女子下體，但偵查中又改口否認。

李男胞兄應訊時表示，超商監視器畫面中的男子確實就是自己的弟弟，不知道他為什麼會這樣做，不像弟弟平常會做的事情。

檢方最後根據監視器畫面及相關證人證詞，認定李男性侵，偵結後依妨害性自主、妨害公務等罪起訴，移審法院後裁定續押。