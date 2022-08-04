大陸女星唐嫣昔與邱澤頻傳緋聞，但自定情羅晉、迎來女兒後，工作量大減，神隱許久的她近日她以品牌代言人身分出現在直播間內，少女感十足、逆生長的超好狀態讓人完全看不出來她竟然是38歲的辣媽，她的驚人狀態衝上熱搜，網友紛紛感嘆「幸福真的都寫在臉上！」，老公羅晉更被讚模範姐夫。

在直播當中，唐嫣身穿氣質白裙，全程面帶微笑甜翻觀眾，不斷對著鏡頭比愛心，和主持人的互動氛圍輕鬆，可以看出她的狀態比之前還要好，讓人感受到婚後藏不住的幸福感。不久前，化妝師春楠在社交平臺上曬出與唐嫣私下合照，表示和唐嫣四個多月沒有見面，非常想念，在見面後發覺唐嫣狀態和從前一樣超級好，皮膚和身材都很緊致。

網友常常會將一線女性婚姻狀態進行對比，與唐嫣同齡一線女星楊冪、楊穎、劉詩詩、趙麗穎，當中三位已離婚，每次離婚事件傳出後，網友稱通過女方常顯疲憊狀態和眼神就能猜測到他們的婚姻走向結束，而唐嫣在情感方面是最穩定的，雖然一開始這段女強男弱的婚姻並不被看好，但當媒體目擊羅晉在機場帶了兩箱迪士尼玩偶給唐嫣甜翻眾人，並常常化身貼身司機接送唐嫣，夫妻二人眼含愛意接送小孩上學等甜蜜畫面後，網友紛紛送上祝福並留言，「這麼多女演員的老公就對羅晉最看好，果然不負眾望」。