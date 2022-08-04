新北市政府為減輕低收入戶經濟負擔，並防範一氧化碳中毒危害潛勢，以保障其生命安全，111年聯手熱水器品牌商共同為低收入戶免費更換安裝不當之燃氣熱水器，並提供安全可靠的強制排氣型熱水器，務求讓市民度過一個平安溫暖的冬季。

北台灣於冬季期間常見個位數低溫，寒冷讓居家門窗緊閉成為生活常態，但是室內若加上不當安裝的燃氣熱水器，就會讓通風不良變成滋養一氧化碳中毒的問題溫床。在人口數臨近400萬，可謂地廣人稠的新北市裡，新北市政府積極宣導防範一氧化碳中毒的重要性，並每年編列預算補助市民汰換家中安裝不合格的燃氣熱水器，希望能從源頭為民眾手守護居家安全。

新北市政府首創與熱水器品牌商簽署合作備忘錄，由副市長謝振達代表簽署，推廣防範一氧化碳中毒及燃氣熱水器選購使用注意事項，有效減少一氧化碳中毒案件發生。(新北市消防局提供)

新北市政府首創與熱水器品牌商簽署合作備忘錄，推廣防範一氧化碳中毒及燃氣熱水器選購使用注意事項，有效減少一氧化碳中毒案件發生。(新北市消防局提供)

111年為了更強化經濟弱勢族群的居住安全，新北市政府首創與熱水器品牌商簽署合作備忘錄，於8月4日上午10時由副市長謝政達主持簽署儀式，推廣防範一氧化碳中毒及燃氣熱水器選購使用注意事項，期讓新北市民掌握住家安全資訊，有效減少一氧化碳中毒案件發生，以避免生命財產損失。

簽署儀式先以看板方式宣導防範一氧化碳中毒注意事項，教導民眾一氧化碳危險性及相關防範措施，在副市長謝政達見證下，新北消防局與麗源光電、五聯企業、台灣林內、喜特麗、欣富揚、新海瓦斯及理想牌等7家業者簽署合作備忘錄，將在各業者平台上宣導民眾使用燃氣熱水器應注意事項及環境通風重要性等安全資訊，讓民眾選購熱水器能兼顧安全及需求。

新北市政府首創與熱水器品牌商簽署合作備忘錄，推廣防範一氧化碳中毒及燃氣熱水器選購使用注意事項，有效減少一氧化碳中毒案件發生。(新北市消防局提供)

謝政達表示，新北市政府消防局競競業業走訪各家各戶，面對面宣導防範一氧化碳中毒的重要性，也因此新北市民能共享居家安全成果。但新北市仍有部分市民因自身經濟條件無力更換安全的燃氣熱水器，而被迫承受著一氧化碳中毒的風險。今年冬天我們媒合經濟弱勢民眾由熱水器品牌商免費提供安全可靠的強制排氣型熱水器，務求要讓市民度過一個平安溫暖的冬季。最後也呼籲市民朋友們應自主檢視安裝環境並委請合格技術士施工換裝，以守護自己及家人的生命財產安全！