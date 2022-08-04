大陸海關總署1日突然公告，台灣未完成生產企業註冊更新的食品業者「暫停進口」，具體貨項包含漁產品、茶葉、餅乾飲料與保健食品等，造成行業重創。台中市市長盧秀燕表示，台中被暫停進口企業數有120家，她人在醫院仍第一時間責成市府團隊，祭出「成立輔導專線」、「本月舉辦糕餅咖啡伴手禮展售會」、「啟動購物節專案」三招，與企業攜手共度難關。

盧秀燕昨日（3）在臉書發文表示，大陸海關總署突宣布暫停多家台灣食品進口，優秀的台灣產品出口受到影響，此時政府部門對產業的支持，急如星火，不容許一刻延遲。

盧秀燕指出，她人雖在醫院休養，第一時間便責成市府團隊，統計台中企業可能受到衝擊，目前統計的結果，台中被暫停進口企業數有120家，其中伴手禮、糕餅、健康食品較有影響，至於茂谷柑雖然也在品項之中，佔產量約1%，即便比例不大，1%的產量都有可能影響市場價格，市府也會謹慎因應。

盧秀燕強調，她身為市長，越是嚴峻的考驗，她越要在市民身邊，他們已經啟動3項措施，降低對民生經濟的衝擊，包含：

1、成立輔導專線：電話是04-22289111 分機31140，單一窗口讓企業能找到市府，提供相對應的協助。

2、本月舉辦糕餅咖啡伴手禮展售會，號召民眾預購支持，並進行糕餅推介活動。

3、啟動購物節專案：台中購物節獲得全台第一的成績，證明台中的消費力，受影響企業中的伴手禮、糕餅、健康食品等產業，市府專案規劃，協助業者。

對此，盧秀燕喊話，今年上半年中央統計10項經濟指標，台中獲得「台灣第一」的好成績，台中經濟正在衝刺，市府有責任突破困境，讓產業安心衝刺。她與全體台中市府同仁，力挺在地企業，將與企業攜手共度難關。