瑞芳醫院目前規畫1到3樓為醫院，4樓為日照中心，5樓到9樓作為住宿式長照機構，B1為停車場，圖為模擬圖。（新北市衛生局提供）

新北市政府今與結合長照機構的瑞芳醫院BOT案得標廠商簽約，目前規畫1到3樓為醫院，4樓為日照中心，5樓到9樓作為住宿式長照機構，B1為停車場，入口大廳醫院與長照入口獨立進出，醫院一樓配置掛號、門診、藥局及24小時急診服務；長照機構至少135床、急性一般病床20床，全案預計2026年完工，合作期限50年。

新北市長侯友宜出席簽約儀式表示，瑞芳、雙溪、平溪及貢寮4區長期由瑞芳礦工醫院提供醫療服務，但建築物老舊且為海砂屋，全新的醫療設施迫在眉睫，瑞芳區醫療長照設施大樓將為東北角帶來嶄新科技導向的醫療長照服務，讓長輩們在地安養，並大幅提升東北角醫療量能。

侯友宜表示，瑞芳醫院預計2026年完工，為地下1層、地上9層，提供門診、急診及住宿型長照與日間照護中心，同時運用科技提供智慧、遠距醫療。他強調，偏鄉長輩的照護不能等，新北人口逾400萬全國最多，但醫療量與北市共同計算，導致人均醫療資源不足，市府近年也積極在板橋及蘆北等地擘劃興建醫療設施。

衛生局指出，瑞芳礦工醫院完工迄今40年，市府2013年至2014年及2021年編列預算修繕，但東北角為新北市觀光旅遊熱區，旅遊人次逐年增加，市府評估當地緊急醫療及醫療與長期照護資源需求，選擇在消防局瑞芳分隊對面的明燈段地號503、504新建瑞芳醫院，以滿足東北角地區的需求。

仁寶董事長許勝雄表示，集團近年深耕台灣且積極推動多元化事業，本案將成為仁寶推動智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、及預防醫療落地的場域，仁寶也將攜手經驗豐富的合作夥伴，一同協助提升台灣偏鄉弱勢的區域醫療能量，善盡社會責任。