鼓山分局員警在7月27日早上接獲轄區民眾報案，指稱皮夾放在機車置物箱裡面，一早準備出門時卻發現皮夾裡不見現金1000元。（影片/ 警方提供）

高雄47歲的林姓男子沒有固定工作也居無定所，缺錢花用時就選定路旁機車，隨機對置物箱進行搜刮。警方接獲民眾報案後鎖定遭通緝、四處流浪的林男涉案，多方探訪得知林男近期常出現在鹽埕區的一處公園時，員警利用深夜進行突襲，終於在偌大的公園裡發現正在長椅上休憩的林男，確認身分後立即上銬逮捕。林男對於警方能夠找到他感到不解，員警僅笑稱: 「大家（警察）都很想(抓)你！」。

鼓山分局員警在7月27日早上接獲轄區民眾報案，指稱皮夾放在機車置物箱裡面，一早準備出門時卻發現皮夾裡的現金1000元不見了！員警調閱監視器鎖定設籍在三民區的林姓男子涉有重嫌，進一步調查發現林男竟然剛被高雄地檢署發布毒品通緝，而且在市區也以相同手法行竊得手多次，已是許多派出所同仁想要緝拿的對象，但由於竊嫌居無定所、也沒有代步工具而遲遲未落網。

林姓置物箱大盜為躲警只睡公園，鼓山分局警深夜突襲嗆「很多人都想抓你」。(警方提供)

鼓山分局鼓山派出所所長高軒稑、警員劉奕辰多方探詢後，得知林男近期常在鹽埕區的大安公園出沒，遂在2日深夜前往查探，經過一番搜尋果然在長椅上發現一名男子躺臥休息，馬上認出就是日前凌晨在轄內犯下竊盜案的林姓通緝犯，全案除依毒品通緝解送歸案外，另依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾停放車輛時務必上鎖，且貴重物品應隨身攜帶，避免讓歹徒有機可乘。警方將持續針對轄內各道路、巷弄加強巡邏及守望，以確保民眾財產安全。