目前漁獲淡季，漁民多已休漁，漁船停靠港邊船渠。（王志偉攝）

大陸解放軍今起一連三天在台灣周邊六個地區同步進行軍演，花蓮區漁會已經通知漁船注意，但因東部海域演習範圍距離較遠，花蓮漁船大多為近海作業，花蓮漁民多表示並未感受演習緊張，賞鯨人數雖有減少，但賞鯨船仍照常出海。

花蓮區漁會昨天接獲交通部航港局來函，指共軍公布於台灣周邊海域進行軍演因應措施，呼籲軍演期間相關船隻避開演習區域，改以替代航線方式進出花蓮港及和平港。

區漁會總幹事林俊吉說，花蓮區漁會轄下有400多艘漁船，其中設籍花蓮漁港約280艘，花蓮漁船絕大多數在距岸約5浬範圍內近海作業，而共軍演習海域距離相當遠，不會受到影響。

此外，夏天炎熱海水溫度高，漁獲量很少，很多漁民都已經休漁，只有少數漁船還是出海捕撈鬼頭刀、雨傘旗魚等，林俊吉說，近海漁業都是凌晨出港，約中午時返航，今天仍有漁船正常出港。

花蓮港邊則停放海巡署巡防艦「成功艦」，面對記者詢問是否因演習加強戒備，他們表示不方便說明。

同樣有出海需求的賞鯨業，目前也不受影響。賞鯨業者呂世明表示，確實有接到遊客詢問軍事演練是否影響出海行程，目前沒有接獲海巡禁航通知，演練期間賞鯨船都會照常出海；業者王登義說，7月旺季每天約1500人次出海量，這2天確實有減少，推測天氣影響是主因，加上幼兒園開學，遊客量減少，與演習無直接關聯。

此外，在航空方面，共軍在東部畫設演習區，儘管國際航班飛行路線避開台灣，不過目前國內航線仍正常起降。花蓮航空站表示，今天花蓮往返台北、高雄航班都準時抵達與離站，暫無異狀。

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