有大陸軍方背景的「鈞正平」工作室今（4）日在微博上發文，解說大陸官方3日發布對台籍男子楊智淵刑事拘傳審查，以及制裁捐助台獨企業事件，強調誰搞台獨、誰支持台獨、誰縱容台獨，誰就是歷史的罪人、民族的敗類，更直指天網恢恢，疏而不漏，每一個台獨分子都不會逃脫歷史和人民的審判。

該文章指出，3日大陸國家安全部門依法對長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

而幾乎與此同時，大陸國家有關部門宣佈對台獨頑固分子關聯機構予以懲戒，禁止大陸組織、企業、個人與為台獨關聯基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境，直指台獨分子的所作所為危害了中華民族根本利益，是全體中華兒女共同的敵人。

文中更強勢表態，誰搞台獨、誰支持台獨、誰縱容台獨，誰就是歷史的罪人、民族的敗類，更直指天網恢恢，疏而不漏，每一個台獨分子都不會逃脫歷史和人民的審判。