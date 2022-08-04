美國眾議院議長裴洛西來台參訪引起大陸不滿，裴昨天離開台灣以後，大陸隨即在今天舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢，但一位網友觀察自己身邊的朋友，發現根本沒人關心大陸的實彈演習，女生都在討論要怎麼過七夕情人節，男生則再苦惱周末去哪玩，似乎30歲以下的台灣年輕人都不擔心解放軍打過來，引起網友熱議。

一名網友日前在Dcard上發文表示，美國眾議院議長裴洛西於2日訪台，3日離台，而大陸則從今（4日）起開始在台灣附近舉行軍事演習，台海危機似乎大大升溫，但現實生活中的台灣年輕人卻好像沒有人擔心解放軍會打過來。

該網友指出，他的女性朋友都聚在一起討論七夕情人節要怎麼過；男性朋友則聊說要去哪裡玩。就身邊的狀況看起來，根本沒有人在乎大陸的威脅，至少在30歲以下的台灣年輕族群裡面，完全看不出緊張感，不知道大家怎麼想？

貼文引發熱烈討論，兩派網友戰翻，不少人崩潰直呼超緊張，晚上也睡不好，一大早就醒過來了，還特別去查與自己最近的防空設施在哪裡。「我還是很擔心，先查好防空洞了，雖然一堆人説不可能打」、「還是要怕一下，到時候溫水煮青蛙」、「我超怕！所以來這裡看看有沒有同樣的人」。

也有網友完全不擔心說，說要打都喊了幾10年，現在不都還好好的。「朋友說根本不敢打」、「完全不擔心，大陸的朋友還一直叫我們去避難」、「怕有什麼用嗎？你要準備移民嗎還是要自己挖防空洞」、「被恐嚇20年了沒在怕，打了也來不及擔心」。