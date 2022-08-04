共軍今日中午起於我國周圍6個區域進行實彈軍演，台北飛航情報區18條國際航路受影響，交通部昨協調日本、菲律賓協助引導航班，今日中午之後起飛往日本的航班，已改變過去的路線，而是先往東飛避開軍演區，再轉北朝向目的地飛行。
中華航空由桃園飛往東京的CI104航班，中午12時27分起飛，過去是起飛後直接往東北方向飛行，今日則是先往東，避開東北角的共軍軍演區，再轉往東北方向朝日本飛行。
日本航空桃園飛往東京的JL802航班，中午12時13分起飛，路徑修改得更明顯，過去也是起飛後往東北方向飛行，今日則是先往東，再往南沿著台灣東部外海飛行，再從台東外海轉東避開共軍軍演區，接著轉往東北方向飛行。
交通部長王國材昨指出，共軍3天演習把台北飛航情報區占滿，18條國際航路受到影響，為確保機場順利運作，已與日本、菲律賓溝通替代航路，目前台灣一天起飛跟降落各約150架次，影響的飛行時間不一。
王國材也提到，這幾天國際航班可能先往東飛，出了台北飛航情報區後，由福岡飛航情報區接手往北前往東北亞、北美等，或往南再進入馬尼拉飛航情報區前往東南亞、紐澳等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。