日航JL802航班昨日起飛後直接朝東北飛行（圖左），今日先往東再往南，最後才轉往東北方向（圖右）。（摘自Flightradar／陳祐誠傳真）

共軍今日中午起於我國周圍6個區域進行實彈軍演，台北飛航情報區18條國際航路受影響，交通部昨協調日本、菲律賓協助引導航班，今日中午之後起飛往日本的航班，已改變過去的路線，而是先往東飛避開軍演區，再轉北朝向目的地飛行。

中華航空由桃園飛往東京的CI104航班，中午12時27分起飛，過去是起飛後直接往東北方向飛行，今日則是先往東，避開東北角的共軍軍演區，再轉往東北方向朝日本飛行。

日本航空桃園飛往東京的JL802航班，中午12時13分起飛，路徑修改得更明顯，過去也是起飛後往東北方向飛行，今日則是先往東，再往南沿著台灣東部外海飛行，再從台東外海轉東避開共軍軍演區，接著轉往東北方向飛行。

交通部長王國材昨指出，共軍3天演習把台北飛航情報區占滿，18條國際航路受到影響，為確保機場順利運作，已與日本、菲律賓溝通替代航路，目前台灣一天起飛跟降落各約150架次，影響的飛行時間不一。

王國材也提到，這幾天國際航班可能先往東飛，出了台北飛航情報區後，由福岡飛航情報區接手往北前往東北亞、北美等，或往南再進入馬尼拉飛航情報區前往東南亞、紐澳等。