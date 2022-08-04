從去年起就數度被郭明錤唱衰掉單，玉晶光不忍了，今（4）日正面回應：「經查證，郭明錤在天風已不是分析師，所以不能出文字報告，只能在自己的推特寫東西，本公司歡迎貴公司引用任何正式報告報導有關本公司訊息，但請不要轉載任何個人網路文章。」

給外界「蘋果分析師」印象的郭明錤，最早在本土券商因熟悉台灣供應鏈聞名，甚至預測規格與出貨數量，正逢智慧型手機高速成長期，掌握「蘋果光照台灣」的好時機聲名鵲起，後2018年到中國天風證券任職，目前已去職，但寫作不輟，在個人推特頻頻發表對供應商看法，而且是英文予以國際化感覺；但不少台灣公司對此不置可否，也起疑他到底人在哪、從何掌握消息，玉晶光是第一家站出來發聲的公司。

自去年起郭明錤就說南韓Semco與中國舜宇光學進軍蘋果手機鏡頭，iPhone 14本季即將面市，趁著熱度最近郭明錤發表蘋果因成本考量，舜宇光學是iPhone 14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商，比重超越大立光、玉晶光等言論。

玉晶光被視為台灣鏡頭二哥，強調「跟美系客戶一直合作穩定，會繼續努力。」近來並開創VR／AR等新應用，7月開始進入傳統旺季，營運狀況將會有顯著的改善，該公司今年上半年營收年增22.6％，62.6億元並是歷史新高佳績。