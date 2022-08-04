新竹1歲幼兒小豆今年5月初確診，經住院治療後症狀改善，也恢復正常，未料近期又再高燒到39度，且有咳嗽、呼吸急促及活動力明顯下降，家屬帶小豆到新竹台大分院新竹醫院就醫時，小豆全身抽搐、眼睛上吊、嘴唇發紫，檢驗後發現再次確診，且病毒量更高。

新竹台大分院新竹醫院表示，根據小豆父母的說法，小豆哥哥也快篩陽性，小豆經PCR檢測後，不僅是陽性，且CT值比5月初更低、病毒量更高，研判幼童感染新冠病毒後抗體生成可能較差，提醒家長注意。

急診兒科暨小兒感染科醫師楊德亮表示，小豆因有先天性心臟病及頻繁熱痙攣的病史，屬於COVID-19重症高風險的兒童族群，在急診室診斷可能新冠病毒二次感染後，立即收治於新竹台大分院的兒童專責病房。

抽血檢查小豆體內的新冠病毒抗體，發現兩種抗體（N-蛋白抗體與S-蛋白抗體）數值皆很低，代表小豆在第1次感染後，體內可能未產生足夠的抗體數量，或是體內抗體濃度在短時間內大幅下降。

目前研究顯示，新冠病毒Omicron病毒株易產生「免疫逃脫」特性，與Delta病毒株相比，Omicron發生二次感染的風險明顯增加。由於新冠病毒快速變異的特性，感染過新冠病毒較早期病毒株的人，身體產生的免疫力可能不足以抵抗Omicron病毒株。

而即使是Omicron病毒株，愈來愈多不同的Omicron亞型被發現，感染其中一種亞型是否就能產生足夠免疫力抵抗其他亞型，目前仍未有定論，且感染病毒後產生的抗體免疫力也有個體差異，年齡越小的幼童染疫後，產生的免疫力可能較為不足。

楊德亮說，學齡前的幼童易因各種病毒或細菌感染而發燒，在COVID-19疫情高峰期間，除了考慮新冠病毒二次感染，還要考量其他目前在社區中流行的病原，像腺病毒、單純疱疹病毒、嬰兒玫瑰疹病毒、A型鏈球菌感染等。

此外，新冠病毒感染後引發的「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」也可能以發燒合併皮疹、腹痛、頸部淋巴結腫大、血管炎等症狀出現，提醒家長都應多加注意。