美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍宣布將於4日12時至7日12時，在台灣周邊六點海域和空域進行軍事演訓行動。資深兩岸學者、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，裴洛西訪台作為她的畢業之行，擦亮民主反共招牌，但留下一堆攤子讓台灣來承擔，讓客廳變成戰場，也讓大陸把帳算在台灣上，使用近海封島、經濟商業對決策略，未來軍事封鎖越過中線等狀況恐常態化。

趙春山接受媒體專訪時表示，裴洛西這次訪台是成就她個人，也是作為她的畢業旅行，她一輩子就是反共民主牌，而她要的只是把民主反共牌擦更亮一點，讓她在離開政治生涯退休卸任前可以畫下完美句點，但留下來的一堆攤子要別人來收，包括大陸、台灣以及拜登政府。

他指出，大陸揣測是否台灣主動邀請裴洛西來，她認為有利才來、沒有利也就不來，但台灣沒有這麼大的本事，把美國第三把交椅叫來，而現在來了之後台灣要承擔這後果，裴洛西悄悄地來、匆匆地走留下一堆問題。

趙春山認為，裴洛西選在這個敏感時機來台，在中共20大後、美國期中選舉，又適逢台灣地方選舉，而在拜習會通話的逾2小時內，是否有對此作後果判斷？他認為，中美之間不會發生衝突，但將衝擊兩岸關係，習近平今天開始軍事封鎖演習，還有一百多家的食品業受到影響，使用禁海封島策略。

他直言，裴洛西訪台恐是拜習會的重點，裴洛西原訂今年四月訪台，後因確診新冠肺炎而臨時取消，相信美國與中共不會對她訪台的可能性視若無睹，但這是羅生門，事後發展就是大陸演習，把這件事情做很大，認為裴洛西訪台是不給面子，但陸方讓拜登在這件事情全身而退，中美之間沒有發生任何衝突。

趙春山強調，但在兩岸上大陸使用禁海封鎖與經濟商業對決，留這些問題讓台灣承擔，讓大陸把帳算在台灣上，把客廳變成戰場，而這次裴洛西給大陸最大的機會就是，讓大陸以前做不到的事情現在可以來做，包含現在軍事封鎖、越過中線等情況，將來恐為常態化，大陸也用此向美國證明，在內海越過中線顯示台灣是中國一部份。