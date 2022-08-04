正值農曆7月，也就是俗稱的「鬼月」，雖然民俗禁忌多，不過《搜狐網》運勢專欄分享，生肖屬雞、牛、豬者吉人天相，從今（4日）起正財運將攀升，帶動桃花運、貴人運飛漲，將開啟幸福快樂的生活。

▍生肖雞

屬雞的朋友生來就和金錢很有緣分，感情運也很好，一生大多順利。8月4日開始，生肖雞的朋友桃花飛漲、財運爆棚，美好的人生正向你們走來，不僅外債全部還清，還有機會遇見貴人，開啟幸福生活，凡事也都能如願以償的達到目標，可謂否極泰來。

▍生肖牛

屬牛的朋友承受過很多磨礪與挫折，從小就非常獨立，做人做事都非常靠譜。8月4日開始，屬牛的朋友吉人天相，姻緣上甜蜜多，正財更是一路發，人生能過的相當安意，生活水平也不斷提高，財運旺、生活順，有望翻身成富翁。

▍生肖豬

屬豬的朋友貴人也特別多，且性格溫柔、心地善良，是上天最偏愛的生肖之一。8月4號開始，屬豬的朋友將翻身變富翁，正財運攀升，天天開口笑，尤其在工作上，必定會有所建樹，大展宏圖。同時，好的財運也帶動了他們的桃花運，單身者將有桃花神賜真愛，勇敢表達自己的心意，有望順利脫單。