解放軍東部戰區在台灣周邊進行海空域實戰化聯合演訓

解放軍4日中午已展開台灣周邊6大海空域的大規模軍演，幾乎出動了所有的先進軍備。

據知名海軍專家薩頓（H. I. Sutton）說，疑似055型萬噸驅逐艦3日早上已抵達台灣東部操演區。雖然他不是100%確定，但許多經驗豐富的分析家也贊同他的看法。

而據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網3日報導，北京本周部署了「遼寧」（舷號16）和「山東」（舷號17）艦兩艘航母，並將參加北京為了抗議美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，而展開的一連串實彈演習。

***BREAKING***#Chinese missile destroyer operating East of #Taiwan this morning. Likely Type-055 Renhai class, described as a cruiser



ID not 100% but agreed probable among multiple experienced #OSINT analysts watching situation pic.twitter.com/M5bY9E7GQ6 — H I Sutton (@CovertShores) August 3, 2022

中方官媒《環球時報》周二說，「遼寧」艦周日從母港青島出發，而「山東」艦周一則在075型兩棲攻擊艦的護航下，從海南三亞母港出發。

1位五角大廈官員透露，到周三早上為止，在相關區域的美國軍艦並未和中方海軍有任何危險或不專業的遭遇。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，解放軍已宣布，會在台灣海岸10英里（約16公里）內進行實彈火力發射。而這場大規模演訓不但包圍台灣，其中至少有兩項演習越界，進入台灣海域。北京已警告，72小時內船舶和飛機都不要接近演習區域。

美國海軍研究協會新聞指出，目前的狀況令人聯想起第3次台海危機，當時美國出動了兩支航母編隊到相關海域，以回應中方的實彈演習。不過，這次中方的軍演比當年更接近台灣。

無論如何，美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母打擊群，以及載有F-35B戰機的美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里」號（USS Tripoli，LHA-7）都已在台灣附近海域。五角大廈發言人周一說，它們是在執行例行任務，但1名五角大廈高層官員透露，要是北京對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台有任何軍事反應，也將成為應變計畫的一部分。