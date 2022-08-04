雲林縣北港朝天宮關懷植物人，捐贈物資與祈福香火袋。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮媽祖廟長期關懷植物人，針對疫情期間社福團體募款不易，4日捐贈尿布、香火袋等物資給創世基金會，朝天宮董事長蔡咏鍀並到北港鎮關懷因車禍而成為植物人的陳先生，為他配戴朝天宮媽祖香火袋祈福，希望拋磚引玉，讓更多人一起來幫助植物人度過疫情與物價飆漲難關。

疫情期間北港朝天宮為幫助社福團體，與菜霸子電商平台合作推出「媽祖賜福，箱箱幸福」活動，將蔬菜箱送給社福團體扶助的弱勢家庭，4日並為創世基金會的植物人祈福，贈送物資與130餘個經媽祖加持賜福的香火袋，照護植物人與其家人的心身。

蔡咏鍀隨後帶著尿布等物資，前往北港鎮1名植物人陳先生家中，為陳先生配戴媽祖香火袋，他表示，今年20歲的陳先生，15歲時因車禍成為植物人，他3年前曾與護理師一起為陳先生泡澡，深知植物人的困境，所以特別在農曆7月教孝月，以北港媽祖香火袋為陳先生與其他植物人祈福。

陳先生的母親感謝蔡咏鍀與基金會的關心，她說看著原本活蹦亂跳的孩子，無助躺在床上，內心非常難過，每天強忍悲痛照顧愛兒，但從未放棄希望，有時會覺得很辛苦，還好有社會大眾的善心與媽祖的慈悲，讓她能夠堅持下去。

創世基金會指出，每名植物人背後，都有1個辛苦的家庭，面對照護長路，家人負重前行，耗費時間、心力及金錢，身心壓力極大。基金會目前在斗六院安養42名植物人，到宅服務近90個家庭，最近因疫情與物價飛漲，善款大幅減少，呼籲大家1天只要10元，每月定額300元，共同支持植物人安養服務。