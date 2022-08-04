抗議美國眾議院議長裴洛西來台，中共宣布今天起在台灣周邊擴大軍演，曾經歷過九六台海危機的前國安會副祕書長張榮豐今天表示，從這次演習地點來看，這是一次模擬攻台作戰的演習，將來打台灣就是用這樣的方式去打，過程應該會有四、五波，我方務必要提升戰備，因為也不能夠排除他們「來一下真的」。

張榮豐今天接受網路節目專訪表示，這次演習地點，他認為，這大概是一個模擬攻台作戰的演習，所以他在東部的設計，用的是類似東風飛彈，就是要防止航母介入，西岸用的是很傳統的登陸作戰。

他研判這次的演習應該會有四、五波，第一波就是導彈的發射，一旦真的動手打台灣，一開始就是推毀港口、機場，還有基礎設施，比如說，重要的油電或者是指揮所。

這一波過了以後，接著就是打掉空軍，接下來在沒有空軍掩護狀況下，打掉海軍，然後在沒有海空軍掩護下，開始向台灣登陸作戰，張榮豐研判，共軍若登陸台灣，大概會超過一個點，可能登陸兩、三個點，或者是北中南。至於登陸上來以後，就是最後一個階段的「城鎮作戰」，「我猜測應該是這樣」。

主持人黃光芹詢問，這次的軍演規模是否真如媒體所言，大過九六台海危機？嚴峻程度也更大？

張榮豐表示，他不是從這個角度來看，九六年中共有他的軍力限制，還沒有超音速導彈，沒辦法防止航母的介入，因此，九六年的演習只有在西岸沒有在東岸，但這次他已有超音速導彈，也有防止航母介入的能力，所以演訓增加了東岸，就是隨著他軍力的提升，演訓內容就會不一樣。

他說，這次演訓有幾個重要的觀察點，因為這其實就是印證他將來打台灣的模式，因此第一，這是很好的教材，未來我們要做漢光演習或者防禦計畫，這是一個最好的時機，必須去收集這些相關參數，了解他們是怎麼打的，這是收集「序列情報」很好的機會。

第二是看美方會怎麼反應，這次是因為美國議長來訪，造成這樣的狀況，到底台灣關係法或美日安保在這次會做出什麼樣的反應，這也是一個很重要的觀察點。

第三，我們本身要提升戰備，因為你不能夠排除他來一下真的。也因此負責統籌的單位，應該是要分組人馬，一組是收集中共的攻台模式，包括反航母介入用的是什麼飛彈？怎麼樣去打？怎麼樣去摧毀台灣的基礎設施的，作為未來防禦計畫和漢光演習的教材。

另外一組人就是做國際關係，包括跟美國人和相關盟邦的交涉。再一組人就是現役人員，如何提升它的戰備，防止他們的攻擊。