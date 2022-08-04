民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷論文抄襲風波，話題持續延燒，外界認為可能會影響其他縣市選情，對此民進黨新北市長參選人林佳龍表示，相信林智堅會如實提供資訊，「我們會予以尊重」。

林佳龍今早來到永和保福宮參拜，接受媒體聯訪時被問到，林智堅論文案延燒，會不會擔心影響新北選情，又有什麼建議要給林智堅？林佳龍回應，林智堅已經對外開記者會，也公布一些資料，相信林智堅會如實地提供資訊，因為現在校方也有論文審查委員會的機制，因此團隊會予以尊重。

另外，台籍男子楊智淵遭陸方以「從事台獨活動」為由逮捕，林佳龍認為，中共這類做法，就是把很多人當作人質，像之前NGO工作者李明哲的問題，「現在又製造理由逮捕台灣人，解釋也都他們在說」。

林佳龍表示，中共對待自家人民是如此，對待台灣人也是如此，所以除了要聲援受害者，也要再度強調，中共這樣蠻橫的行動只會引起更大反感，也會使台灣人更團結，而且會讓世界看到中共怎麼打壓人權還有相關的民主運動推動者。

林佳龍說，要更清楚地表達，不會在中共威脅下，去做妥協跟讓步，更要捍衛人權自由與民主價值，跟世界所有志同道合國家站在一起。