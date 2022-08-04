生兒育女是人生大事，過程中需仰賴伴侶互相扶持。國民健康署耗時近1年推出首部「爸爸孕產育兒衛教手冊」，從備孕、孕期、生產及新生兒不同階段，提供照護建議和注意事項，希望幫助新手爸爸輕鬆上手。

爸爸手冊協同主持人、馬偕醫院婦產科醫師黃建霈指出，美國婦產科醫學會（ACOG）研究指出，懷孕期間有伴侶的支持，早產發生率及生長風險較低；懷孕期間得到良好支持的婦女，分娩後較不易感到焦慮和壓力，有助於提升親子和家庭關係。

國健署署長吳昭軍表示，雖然網路上很容易搜尋到相關知識，但得到正確知識才是更重要的，因此從訪談、專家會議到編排、試讀，耗時近1年的努力，在父親節前夕正式推出這本手冊。黃建霈也笑說「這本手冊的討論次數，大概比產檢次數還要多！」

國健署首部爸爸手冊結合醫學、社會、心理等專業，提供孕產及育兒照護資訊，有些難以向醫師開口的問題，手冊中也有解答！黃建霈說，大部分人都不敢問或是趁另一半不在時偷偷問，其實懷孕期間一般情況不需禁止性生活，有助於維持伴侶的親密關係；如果完全中斷性生活，反而容易引發出軌等後遺症。

參與手冊編製的禾馨婦幼診所小兒科醫師陳映庄也分享新手爸爸必備知識：洗澡時應採取「橄欖球側抱法」把寶寶夾在腋下，保護頭頸部，清洗的順序是眼睛、耳朵、身體、頭髮、背部、屁股；如果寶寶哭了，建議先確認尿布是否需要更換，其次是餵奶、抱起來哄睡，如果仍持續哭鬧1、2小時，就建議尋求醫師協助。

新手爸媽經常接收各方長輩親友的育兒建議。陳映庄提醒，當遇到長輩和伴侶的意見不同，應理性聆聽、審慎考慮，可以善用有力人士的意見，例如「某某醫師說」，或是拿出爸爸手冊來和長輩一起討論溝通，務必擔任關係中的「潤滑劑」而不是「傳聲筒」。

「爸爸孕產育兒衛教手冊」的內容可至健康九九網站（https;//health99.hpa.gov.tw/material/7426）下載；如對於「爸爸孕產育兒衛教手冊」內容有其他建議，可私訊國民健康署臉書粉絲團或於相關貼文處留言，以更加完善調整手冊內容。