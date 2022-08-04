【LIVE直播】北市社區BA.5職場定序結果 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

國內疫情持續平緩，中央流行疫情指揮中心今公布，台灣新增22959例新冠病例，其中包含22707例本土以及252例境外移入，死亡個案則增加56例；兒童MIS-C個案則新增一例6個月大男嬰，為目前監測到最年幼的案例。

今增22,707例本土，為10,469例男性、12,188例女性、50例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,326例)、臺中市(2,807例)、臺北市(2,388例)、桃園市(2,352例)、高雄市(2,159例)、臺南市(1,744例)、彰化縣(1,094例)、新竹縣(713例)、屏東縣(598例)、苗栗縣(585例)、雲林縣(584例)、新竹市(570例)、宜蘭縣(427例)、花蓮縣(420例)、南投縣(409例)、嘉義縣(387例)、基隆市(345例)、嘉義市(265例)、臺東縣(264例)、金門縣(143例)、澎湖縣(119例)、連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為32例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至8月1日，死亡日期介於5月20日至8月1日。

指揮中心說明，今日新增252例境外移入個案中，147例男性，105例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(22例)、越南(9例)、日本(4例)、韓國(3例)、香港、埃及、泰國及菲律賓(各2例)、加拿大、柬埔寨、英國、瑞士、義大利、德國、土耳其、荷蘭及中國(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至8月3日。

羅一鈞指出，中重症個案，今增2例兒童MIS-C，其中一名為年僅 6個月大的男嬰，為國內年紀最小的個案，5月3日確診，7月1日起陸續有發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，7月3日就醫檢查出現肺炎，當天住院後出現紅疹、腹瀉等症狀，懷疑為MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇治療，7月14日時病況已好轉。

另一名MIS-C個案為5歲女童，無慢性病史，6月8日接種一劑BNT疫苗，6月27日確診，7月25日開始發燒、腹痛、腹瀉等症狀，7月29日就醫檢查後懷疑為MIS-C，隨即住院，病況已在8月3日好轉。指揮中心統計，截至目前共累積146例兒童重症個案，其中包含79例為MIS-C個案。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,005,123例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,321,763例排除)，其中4,675,128例確診，分別為20,980例境外移入、4,654,094例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,082例死亡，其中9,067例本土；另15例為境外移入。