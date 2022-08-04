李佳薇為電影《民雄鬼屋》配音並演唱電影主題曲。（黑籟音樂提供）

李佳薇為電影《民雄鬼屋》配音並演唱電影主題曲。（黑籟音樂提供）

李佳薇日前受邀替電影《民雄鬼屋》中，楊謹華父親的外遇女傭人擔任配音，首次擔任配音員雖然台詞只有兩句，卻都是呢喃驚嚇之詞，仍讓調皮的她直呼過癮，而口哨聲則在配音老師指點下完成，連在一旁導演劉邦耀都驚呼：「知道佳薇唱歌很厲害！沒想到連口哨都可以半音半音的升降，要什麼key就能吹什麼key，實在太神奇。」

鬼門開鉅獻電影《民雄鬼屋》上映首周末票房就突破千萬，成績亮眼後市看俏，除了必備的驚嚇點，編劇張哲鳴更融入鬼片少有的多層次懸疑推理，讓整部戲觀賞起來更耐人尋味，而其中片頭與片尾的「口哨女鬼」一曲〈天黑黑〉哨聲頗有前後連貫的效果，又由於哨聲過於完美淒涼，令人有種不寒而慄的感覺，所以有不少民眾觀賞後都覺得哨聲應該是電腦後製完成。監製劉楓棋則微笑表示：「其實哨聲和電影主題曲〈墜落〉都是出自於歌手李佳薇。」

李佳薇近期忙於宣傳新專輯《痛快》，日前特地抽空邀請閨密好友郭靜、葉星辰和妹妹李佳歡進戲院，替自己首次擔任電影配音的處女作品評分，由於4人平時都不敢看鬼片，所以只好在入場前拍下合照，就怕結束後花容失色。由李佳薇演唱的《民雄鬼屋》電影主題曲〈墜落〉MV將於明（5日）晚間8點上線。