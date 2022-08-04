在ATP巡迴賽250等級墨西哥洛斯卡沃斯公開賽奮戰的台灣男網好手曾俊欣，今天（4日）在第二輪遇上強悍的英國選手諾瑞（Cameron Norrie），奮戰兩盤不幸以3比6、0比6落敗，無緣更上層樓。
曾俊欣從墨西哥賽事展開這一波美網硬地賽事圈，單打和雙打首輪都斬獲個人在ATP巡迴賽首勝（四大賽會內賽、挑戰賽勝場不列入ATP巡迴賽勝利計算），雖然單打無緣繼續前進，但雙打還有機會繼續挑戰。
至於在美國聖荷西女網賽努力的女將詹詠然，這次持外卡參賽，女雙與巴西選手哈德瑪雅（Beatriz Haddad Maia）搭擋，首輪6比2、7比6（4）擊敗美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）／湯森（Taylor Townsend），晉級到8強。
詹詠然的妹妹詹皓晴也有參加聖荷西網球賽，女雙繼續和日本青山修子搭配，也已經晉級到8強。
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