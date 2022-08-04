AhJie文王爺堪稱大馬新生代鬼王。（AhJie文王爺提供）

馬來西亞LIVER小高妹Ivince即將參戰聯播挑戰都市傳說。（17LIVE提供）

農曆七月鬼門開，也吸引許多人想要挑戰膽量，來自馬來西亞的靈異KOL「AhJie文王爺」、新加坡「泰迪熊teddy」等LIVER將在17LIVE招牌實境節目《17瘋開箱》，透過直播帶觀眾、粉絲一起進入未知的世界，前進今年全台暑假最熱門台南地獄之旅來趟試膽大會。

17LIVE在今年鬼月於亞洲各地聯手推出「七月半鬼月怪談」系列直播節目，特地邀請全大馬致力文化傳承No.1、資深民間信仰YT／IG頻道、鬼神怪研究堪稱新生代鬼王的靈異KOL AhJie文王爺跨界挑戰直播講鬼，AhJie文王爺經常透過影片帶路探訪最詭譎靈異鬧鬼禁地，例如日前他隨馬六甲城隍夜巡火災現場探靈抓鬼難得經驗，AhJie文王爺自己及相熟的風水老師都有許多親身經歷靈異體驗可分享，例如老師接到鬧鬼凶宅處理風水案子，前往途中常會備受阻撓、發生各種突發狀況讓他費上大半天時間仍難以抵達目的地。

此外，新加坡LIVER泰迪熊teddy、馬來西亞LIVER小城AHWA、香港LIVER凱嵐Hoinam展開一場《講鬼故事大賽》，分享新加坡、馬來西亞、香港各地的習俗差異及他們各自身邊遇到最難忘的恐怖鬼故事及靈異照片，節目中將由直播觀眾互動投票選出誰才是真正的鬼王。