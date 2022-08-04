一架日本航空編號JL 802的班機，目的地雖為位在東北方的東京，但中午起飛後一路向南，直到飛抵台東市區外海、接近綠島，才轉而朝目標飛行，繞了近半個台灣，明顯是避開共軍第2、3、4演習區。(翻攝flightradar24)

共軍自今天中午12點起，展開長達72小時的環台軍演，由於6個軍演區均鄰近台灣，預計每日將影響300架班機。根據飛行器追縱平台「flightradar24」顯示，一架日本航空編號JL 802的班機，目的地雖為位在東北方的東京，但中午起飛後一路向南，直到飛抵台東市區外海、接近綠島，才轉而朝目標飛行，繞了近半個台灣，明顯是避開共軍第2、3、4演習區。

美國眾議院議長裴洛西昨天傍晚結束訪台後，共軍今12時起至周日12時，於台灣西北部、北部、東北部、東部、南部及西南部海域，依序畫出第1、第2、第3、第4、第5、第6演習區進行軍演。由於位置緊鄰台灣近海，交通部長王國材昨表示，預計每天影響300架班機。

隨著今天中午12點進入共軍表定啟動演習的時間後，在共軍劃定的6個演習區，除一架美軍P-8A海神式海上巡邏機飛入第6演習區的西南演習空域外，在其演習區均呈現一片淨空狀態。

根據飛行器追縱平台「flightradar24」顯示，日本航空編號JL 802的班機，在中午12點24分、即共軍啟動軍演後24分鐘後，於桃園機場起飛，目的地雖在台灣東北方的東京，但該班機起飛後，自宜蘭出海後旋即轉向南方飛行，緊貼著台灣本土沿海，直到靠近台東市東方海域、綠島北邊，才轉而向東飛行；直到飛抵石垣島南方，才又轉向東北方。

從該班機飛行軌跡來看，明顯是閃避共軍在台灣北部第2演習區、東北部第3演習區及東部第4演習區，才不得不繞了大半個台灣後才能往目標飛行。

根據飛航資料顯示，該架日航JL 802班機，原定下午4點20抵達東京，但因繞行軍演區的緣故，目前降落時間已往後改為傍晚5點7分，延遲近50分鐘。