中打表示，全案依違反詐欺罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

千元左右就能標到萬元精品，讓不少消費者上當受騙。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

千元左右就能標到萬元精品，讓不少消費者上當受騙。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

疫情期間民眾網購頻率增加，詐騙集團也從網購下手，在instagram上創立帳號，刊登0元低價競標，萬元精品只要千元就能入手，品項包括精品包、手錶、球鞋等，吸引民眾交易，被害人匯款後不僅沒收到貨，還聯繫不上賣家，因而報案，刑事局中部打擊犯罪中心拘捕林姓主嫌到案，受害人高達71人、詐騙金額107萬餘元，全案依違反詐欺法移送台北地檢署偵辦。

詐騙集團利用疫情期間在家購物消費趨勢，以Instagram社群社團帳號「hanji_shop10」、「luxu.ry4994」、「rk.shop8」等3帳號刊登0元低價競標，吸引被害人交易，隨後再私下透過網路通訊軟體與被害人聯繫，告知需先匯款再出貨，待被害者匯款後，隨即斷聯，若被害者察覺被詐騙報案，詐騙集團就會立即更換帳號，繼續騙。

據被害人指出，當初因為覺得便宜加上很多人都在競標而購買了一雙鞋子跟一條項鍊，鞋子原價1萬4000多元以1000元得標，項鍊原價12萬多元也以1000元得標，被要求匯款後再寄出物品，卻沒有收到東西，才驚覺被騙。

刑事局中部打擊犯罪中心組成專案小組追查後，日前持台北地方法院核發搜索票執行搜索，查扣犯案用手機、人頭帳戶提款卡等相關證物，並拘捕林姓主嫌到案，經擴大追查共犯及清查被害人，統計被害人數71人，詐騙金額約107萬餘元，全案依違反詐欺罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

台中中打